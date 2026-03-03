Benjamín Prado responde a Donald Trump tras sus amenazas a España: "Él no quiere aliados, quiere vasallos"

Benjamín Prado alude a la "suerte" de Estados Unidos, que "ahí donde restaura la libertad encuentra petróleo" y recuerda que el único aliado de Trump en el conflicto con Irán es Netanyahu, "un criminal de guerra".

Más Vale Tarde analiza las últimas declaraciones de Donald Trump, que ha calificado a España de "aliado terrible" y ha amenazado con cortar las relaciones comerciales con nuestro país por su postura sobre el ataque a Irán.

Carmen Morodo opina que "es muy difícil que nos entiendan fuera porque tampoco se entiende dentro lo que estamos haciendo". En este sentido, apunta que "hace nada teníamos un presidente que era el líder del europeísmo y ahora resulta que estamos mucho más cerca de Turquía, Rusia, China e Irán que de nuestros socios y Estados Unidos".

Por ello, la periodista considera que en esta posición del Gobierno "hay un componente ideológico muy grande" y pide explicaciones tanto en el Consejo de Ministros como en el Congreso.

Benjamín Prado, por su parte, ironiza con que "Estados Unidos es el país con más suerte del mundo" porque "ahí donde ha restaurado la libertad encuentra petróleo".

Por otro lado, afirma que "Donald Trump no quiere aliados, quiere vasallos" y recuerda que no solo ha arremetido contra España, también contra Reino Unido. Quien sí es un aliado de Trump, apunta, es Benjamín Netanyahu, "un criminal de guerra que sigue haciendo lo que sigue haciendo en Gaza".

