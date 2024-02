Pedro Sánchez ha sido entrevista en 'Al rojo vivo' donde ha dejado numerosos titulares. El presidente del Gobierno se ha mostrado abierto a hacer mejoras en la ley de enjuiciamiento criminal para conseguir el apoyo de Junts a la amnistía. Esta modificación supondría poner límites máximos al número de prorrogas en la instrucción de los delitos.

El presidente, además, ha querido dejar claro en su entrevista que no habrá más cambios en la futura ley de amnistía y se cierra a modificar el delito de terrorismo en el Código Penal. "No está en el ánimo del Gobierno, al contrario, el terrorismo no es equiparable al independentismo, esto es de sentido común", a afirmado Sánchez en el programa de laSexta.

Wyoming ha destacado las palabras de Sánchez que indican que "no está en el ánimo del Gobierno" y añade que "así son los ánimos, que cambian cada día". El presentador hace referencia a la popular película 'Inside Out' afirmando que "en el 'Inside Out' de Pedro Sánchez está tristeza, asco, miedo, furia y alegría, bueno, en su caso Pilar Alegría". Además, según el presentador, en breve se sumará ansiedad, "ansiedad por siete votos, que se da un aire a Puigdemont".