Wyoming desvela cuántas veces ha hecho el amor en agosto: "Llevo sin zumbar desde que entraron los nacionales en Madrid"

Thais Villas no duda en sacar los colores al presentador de El Intermedio preguntándole cuántas relaciones sexuales ha tenido en el último mes. "Si llevamos dos días...", ha respondido Wyoming.

Thais Villas ha salido a la calle para preguntar, tanto en un barrio rico como en uno obrero, si la gente conoce a alguna persona rica. Tras ver el reportaje, el Gran Wyoming le ha dicho a la colaboradora que si a él le preguntan quién es la persona más rica que conoce respondería que ella.

"De buena que estoy", comenta ella. "No sé el dinero que tienes en el banco, pero me tienes a mí siempre al lado", añade Wyoming. "¿Qué te crees preguntándome por el dinero que tengo en el banco?", responde Villas.

Thais aprovecha, entonces, para preguntar al presentador de El Intermedio cuántas veces ha hecho el amor en el último mes. "Para toda España", añade la colaboradora. "Si llevamos dos días...", responde Wyoming.

"Pues en agosto", le dice Thais. "Llevo sin zumbar desde que entraron los nacionales en Madrid", confiesa el presentador. "Poco me parece", responde Thais, entre risas. "Thais Villas, quererte a ti es como invertir en bitcoins en 2006", se despide Wyoming. "Pues te digo una cosa, teniendo en cuenta lo que me pagas más bien es como invertir en videoclubs en 2025", concluye Villas, "una ruina".