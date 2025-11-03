Cristina Gallego 'desvela' el menú que tomaron Mazón y Vilaplana en El Ventorro: "Apto para los que les cuesta digerir emergencias"

Cristina Gallego, en su papel de camarera de El Ventorro en El Intermedio, analiza con ironía la declaración judicial de Maribel Vilaplana. La colaboradora repasa los "platos" del menú que compartió con Carlos Mazón y las llamadas que marcaron aquella comida.

Cristina Gallego irrumpió en el plató de El Intermedio, caracterizad como la camarera de El Ventorro para analizar, con su habitual tono irónico, la declaración de Maribel Vilaplana ante la jueza de Catarroja.

"Os voy a contar el menú de marrones que se comió la periodista en El Ventorro el 29 de octubre del año pasado. Un menú que podría ser perfectamente tres estrellas michelín porque es extensísimo y porque le ha salido bastante caro", comenta la colaboradora.

Según explica Gallego, durante aquella comida Carlos Mazón realizó varias llamadas, lo que provocó que a Vilaplana "se le quedaran algunos platos fríos". Además, la periodista aseguró en su declaración que el entonces president nunca le explicó con quién hablaba.

"Efectivamente, fue un cóctel de llamadas sin trazas de DANA, CECOPI o lluvia, vamos que era totalmente apto para los que les cuesta digerir emergencias y también dirigirlas", ironiza Cristina Gallego.

Vilaplana también relató ante la magistrada que "el dueño de El Ventorro le subió un sobre (a Mazón) para que firmara unos papeles" y aclaró que desconocía el contenido de ese sobre.

"A ver, normalmente la cuenta la damos al final, pero viendo que Mazón reservó mesa para seis horas, pues, igual, se le hizo pagar la cuenta antes porque a la hora que se fueron ya estábamos cerrando caja", 'explica' la camarera Gallego.

La colaboradora continuó con su metáfora gastronómica: "El menú era bastante extenso... tanto que se tuvo que llevar unos tápers a casa. El plato final lo disfrutó mientras hablaba con Mazón por teléfono días después de la DANA para pedirle por favor que no dijese en público que había estado con ella en El Ventorro y juraría que este plato le gustó bastante porque hizo desaparecer toda la comida y los mensajes que tenía con Mazón en el móvil", ironiza Cristina Gallego.

Con este comentario, la colaboradora de El Intermedio hace referencia a las palabras de Maribel Vilaplana, quien reconoció ante la jueza que sintió miedo por las posibles consecuencias y decidió borrar todo rastro que la relacionara con Carlos Mazón en su teléfono móvil.

