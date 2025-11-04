Rosa Álvarez, familiar de una víctima de la DANA, sobre Mazón: "No ha dimitido, lo hemos hecho dimitir las familias y todo el pueblo valenciano"

La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, reclama elecciones y advierte que "no permitirán que estos dos años y unos meses se consideren una legislatura completa".

Desde el plató de Al Rojo Vivo y tras su comparecencia en el Congreso, Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA e hija de Manuel, una de las víctimas mortales de la catástrofe, ha expresado su emoción y satisfacción: "Estoy nerviosa, es la primera vez que estoy en un plató, pero estoy satisfecha porque, por primera vez, nos han dado voz en una comisión de investigación. Y, además, la hemos abierto nosotros".

Álvarez ha calificado la renuncia de Carlos Mazón como "una dimisión extraña", y ha querido dejar claro que no fue una decisión interna del Partido Popular: "No ha dimitido por voluntad propia ni porque su partido se lo haya pedido. Lo hemos hecho dimitir las familias de las víctimas, las asociaciones, todo el pueblo valenciano que ha estado ahí, mes tras mes, diciéndole que no lo queríamos, exigiéndole que se fuera y que pusieran a otra persona".

Aunque celebra este paso, lo considera solo el inicio de un largo camino: "Es un pequeño paso, muy pequeño. Todavía queda muchísimo por hacer".

Respecto a los próximos movimientos, Rosa Álvarez ha sido clara al reclamar elecciones: "Queremos que haya elecciones porque hay que darle voz al pueblo. No vamos a permitir que estos dos años y unos meses se consideren una legislatura completa. Hay muchas lecturas jurídicas que podrían interpretarlo así, y si eso ocurre, Mazón se quedaría con quince años de sueldo y todos los privilegios que eso conlleva. Vamos a salir a la calle, a recurrir lo que haga falta, porque no puede ser".

Finalmente, Álvarez ha querido subrayar que su reivindicación no es solo económica, sino también ética: "No se trata solo del dinero, sino de lo que supondría que él fuera considerado honorable. Y eso no lo vamos a permitir".