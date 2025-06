Wyoming y Dani Mateo cantan la 'gesta' de Sánchez contra Trump el "bribón": "Para el mundo es un desastre, para Pedro solución"

'Las andanzas de Pedro el Bello' escriben un nuevo capítulo de este cantar de gesta en el que Wyoming y su 'lazarillo' Dani Mateo recitan las 'hazañas' de Pedro Sánchez en el 'sitio de Moncloa'.

"En mitad de la refriega se oye un grito: '¡Gran traición! Una brecha en la muralla, puñada al corazón'", explica Wyoming, que desvela que el 'traidor' era "el navarro don Cerdán, que tenía mando en plaza".

"Mientras Pedro espada en mano con rivales se faja, Cerdán y otros dos rufianes metían mano en la caja", dicen los versos de Wyoming, que habla un "palacio ardiendo" en el que "Pedro huele a churrasco".

"¿Es este el fin del buen Pedro? A mi me parece bien, pues ya iba largo este cuento", comenta Dani Mateo, mientras Wyoming entona el "lamento" de 'Pedro el Bello'.

"Yo, que España he gobernado cual romano emperador, me dicen que voy p'alante, que no me como el turrón. Sobreviví a una pandemia, a dos guerras, a un volcán, mas por no mirar en casa, me traicionó el vil Cerdán", recita el 'trovador' de El Intermedio, que prosigue: "Ha llegado ya mi hora, debo ya afrontar la muerte, llegó el momento final, se acabó por fin mi suerte".

Sin embargo, el 'funeral' de Sánchez se interrumpe con la llegada de un "hombre naranja": "Es Donald Trump, un taimado, cruel, intrigante y bribón; para el mundo es un desastre, para Pedro, solución".

Dani no lo entiende, pues se pregunta "¿qué ventajas saca el Pedro? Mil enemigos tenía y ahora le sale uno nuevo". Wyoming le explica que es la política, "turbia y compleja", donde "si te atacan dentro, pelea con el de fuera".

Wyoming 'ensalza' a 'Pedro el Bello' que es "el muerto vivo de España": "Mil veces lo han matado y mil veces se fue de cañas". Su secreto, que "el solo conoce una antigua y sabia ciencia, la que contiene en su seno el Manual de resistencia" que dice que "el tiempo vuela y corren rápidas las horas y cada minuto que pasa, es otro más en Moncloa".