El Gran Wyoming se refiere a la famosa obra de Miguel Ángel, El David, como "una imagen pornográfica", pues explica que así lo piensan en el estado de Florida, donde una profesora de un colegio ha sido despedida por mostrárselo a los niños en clase. Florida está en "una deriva conservadora", apunta el presentador de El Intermedio, pues se han llegado a prohibir libros en los colegios por considerar que, entre otras cosas, "fomentan la homosexualidad".

Sin embargo, Wyoming comenta que no sólo parecen estar preocupados los sectores conservadores sino también los progresistas, pues varias editoriales anglosajonas cuentan con figuras denominadas 'lectores sensibles". Se trata de personas que leen las novelas aún sin publicar y "orientan a los autores para que no ofendan a ningún colectivo", dice, e indica que han señalado novelas de Fleming, Roald Dahl o Agatha Christie por "sus contenidos racistas machistas u homófobos".

Ante esta situación y "viendo que tanto ciertos conservadores como progresistas tienden a querer influir en la creación artística", comenta el presentador, se pregunta: "¿No debería ser absolutamente libre? ¿y si en vez de prohibir para intentar proteger a los jóvenes los educamos? ¿por qué no fomentar entre ellos el espíritu crítico y ofrecerles diferentes perspectivas que les ayuden a comprender y contextualizar las obras y discursos? Sé que la tentación de la censura es grande, pero deberíamos recordar que el hecho de que algo te moleste, no te guste o te ofenda no significa que deba estar prohibido".