Wyoming cree que quizá Pardo de Vera pensaba que Koldo y Aldama eran "los informáticos": "En vez de ocuparse de las cookies se ocupaban de las chistorras"

El testimonio de la expresidenta de Adif en el Tribunal Supremo deja momentos llamativos, especialmente al describir sus reuniones en el despacho de Ábalos, sobre las que el Gran Wyoming ironiza: "Llegaba, se encontraba con Aldama y Koldo, ¿y no decía nada?".

En el Supremo ha declarado Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, investigada por la contratación de Jéssica Rodríguez, y en El Intermedio, el Gran Wyoming ha reaccionado a su declaración,

La expresidenta de Adif, quien está investigada en otra pieza de esta causa, ha negado presiones y ha situado el origen de la compra de mascarillas en el Ministerio de Transportes. "Uno de los momentos más llamativos de ese interrogatorio ha sido cuando Vera ha relatado cómo eran sus reuniones en el despacho del exministro José Luis Ábalos", ha explicado Sandra Sabatés.

"Así que Isabel Pardo de Vera llegaba al despacho de Ábalos, se encontraba con Aldama y Koldo...¿Y no decía nada? A lo mejor pensaba que eran los informáticos, ¡solo que ahora sabemos que en vez de ocuparse de las 'cookies', se ocupaban de la 'chistorra'!", ha cargado con ironía Wyoming, tras escuchar su declaración.

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