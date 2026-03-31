Wyoming alucina con el hombre hospitalizado con una granada de la I GM en el recto: "¿Si se tira un pedo revienta el quirófano?"

Dani Mateo y Wyoming ironizaban sobre el caso de un hombre que acudió a un hospital de Toulouse con un artefacto explosivo de la I Guerra Mundial alojado en el recto. Hubo que movilizar a artificieros y bomberos.

Dani Mateo se quedaba estupefacto ante la noticia de que un hombre había sido hospitalizado en Toulouse por tener alojado en el recto un artefacto explosivo de la I Guerra Mundial. Un titular "perfecto" para Wyoming, que destacaba que contenía todas las 'W', incluida la de "what the fuck".

El objeto en cuestión es una granada de 20 centímetros que el equipo médico se encontró en el quirófano, por lo que tuvieron que llamar a los artificieros ante el posible riesgo de explosión. Además, también se movilizó a los bomberos ante un posible incendio durante la intervención.

"¿Si se llega a tirar un pedo revienta el quirófano?", se pregunta Wyoming, a lo que Dani Mateo añade otra cuestión de lo más pertinente: "¿Se puede tener peor tarde que ese hombre?".

El colaborador de El Intermedio iba más allá y aseguraba que, si es él ese hombre y después de que los médicos y los artificieros le saquen una granada de la I Guerra Mundial del culo y, al salir, se encuentra el cuerpo de bomberos, "vuelvo a entrar y digo: 'métanmenla y tiren de la anilla'".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

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