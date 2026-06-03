Isma Juárez conoce a Maite, espectadora de El Intermedio, y se lleva un táper de regalo: "Me va a dar para comer mañana"

El reportero sigue con su misión: conseguir que la audiencia de El Intermedio crezca. Y, para ello, está llamando a telefonillos aleatorios para saber si la gente conoce el programa y, sobre todo, animarlos a verlo.

Isma Juárez vuelve a recorrer las calles para descubrir a espectadores de El Intermedio. Al llamar a un telefonillo le contesta Maite que, casualmente, está viendo El Intermedio. Isma le pide subir a su casa y esta acepta el ofrecimiento de ver el final de programa juntos. Juárez aprovecha la visita para darle un táper vacío.

"¿Qué quieres? ¿Un poquito de pescado?", plantea la espectadora. "Lo que tú hagas", replica el reportero. Justo, cuando Isma llega al salón, el programa está en la pausa publicitaria. El reportero pregunta a Maite si tiene gatos, y esta aclara que tiene dos. "Tengo alergia a los gatos", cuenta Isma, "me encantan, pero...". Justo después estornuda.

El reportero le cuenta a Maite que la intención de la sección, además de ver el final del programa con un espectador, es que el conozca a gente que, en un momento determinado, pueda acogerle en su casa. Ella se compromete a acogerle.

Isma, además, aprovecha para pregunta a Maite qué ha preparado para cenar. Esta le dice que ha cenado pescado y que, además, justo ese día ha cocinado para toda la semana. "No me quiero comer tu táper del curro", se lamenta Isma. "No te preocupes, tengo un táper para ti", responde ella, y le da su táper lleno de comida.

Maite aprovecha para enseñarle a Isma todos sus cuadros y, además, ofrece al reportero pintar su pared. "Esta sección cada vez me gusta más", dice, al abandonar la casa de Maite, "con el pedazo táper este me va a dar para comer mañana".

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