Un ministro como Ábalos, un asesor como Koldo y normas eludibles: seis sencillos pasos para enchufar a tu amiga y tu novia en empresas públicas

El contexto Tras las dos primeras jornadas de juicio contra la trama del caso Koldo por mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia, las testificales de Jéssica Rodríguez y Claudia Montes han desvelado el modus operandi para esta práctica.

Claudia Montes admitió ante el Tribunal Supremo haber sido favorecida para trabajar en una empresa de Adif, a pesar de negar el enchufe. El caso, que involucra al exministro José Luis Ábalos y otros, investiga mordidas en contratos de mascarillas. Montes, junto a Jéssica Rodríguez, fue beneficiada por su relación con Ábalos. El proceso de enchufe incluye seis pasos: establecer relación, discutir situación laboral, contactar con el asesor de Ábalos, buscar una plaza en una empresa pública, cumplir trámites para aparentar legalidad y comenzar a trabajar en un puesto sin funciones claras. Este sistema elude controles, permitiendo aparentar legalidad mientras se evaden normas.

Ir a la "biblioteca de Oviedo, coger libros, aprovechar y leer (...) en horario de trabajo". Así es cómo Claudia Montes ha reconocido este miércoles en su testifical ante el Tribunal Supremo haber sido enchufada en una empresa de Adif, pese a que ella diga lo contrario. Según ha reafirmado al tribunal que juzga al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por mordidas en dos contratos de mascarillas en plena pandemia, Montes "quería saber todo lo referente a los trenes".

Un enchufe de esta trama que, no obstante, ya se ha visto con Jéssica Rodríguez, otra amiga del que también fuera secretario de Organización del PSOE. Ahora bien, cómo es posible este enchufismo en la Administración Pública y por qué nadie parece haberlo denunciado antes. laSexta Clave aborda el modo en el que un político enchufa en España, en base a las testificales del juicio mascarillas.

El proceso constaría de seis pasos. El primero sería conocer, en este caso, a Ábalos, con el que se establece una relación. Mientras que Jéssica lo hace mediante una relación sentimental, Claudia -autodefinida como miss Asturias senior- fue un vínculo de amistad. El segundo paso sería a través de conversaciones sobre su situación laboral. Jéssica estaba estudiando y, según ha asegurado, fue Ábalos quien le dijo que le vendría bien tener un trabajo mientras continuaba sus estudios y así ir cotizando. Claudia, por su parte, traslada al exministro tener necesidad económica al ser madre soltera.

Entonces, llega el tercer paso en el que Ábalos las pone en contacto con el que era su asesor, Koldo García, para buscar la plaza vacante. El cuarto paso corresponde precisamente a él y es el de encontrar una empresa pública que dependa de Transportes, puesto que en los ministerios tienen muchos controles para que esto no pase.

Como quinto paso está cumplir escrupulosamente todos los trámites, para dar apariencia de legalidad. Para ello, se realizan entrevistas de trabajo, aunque previamente la empresa ya ha recibido la información de quién eres. Además, se ofrece un cargo para el que la interesada está capacitada, aunque no tenga que ver nada con experiencias previa. Prueba de ello es que Jéssica es dentista y Claudia trabajaba en una agencia de viajes.

Por último, el sexto paso corresponde al momento de empezar a trabajar. Es aquí donde está la clave, ya que el puesto de trabajo para el que fue contratada Jéssica, según su testimonio, no tenía funciones por lo que no tenía que ir trabajar; mientras que miss Asturias senior sí iba, pero su ubicación era mirando a la pared.

Si bien parece que no existe control alguno, sí que lo hay, pero se sortea. En el caso de Jéssica se la colocó como ayudante de una persona que conocía quién era y la cual no le aclaró cuáles eran sus funciones. De esta manera, iba a la facultad a estudiar y en sus ratos libres rellenaba el parte de horas justificando haber trabajado. Como su superior no la delataba, el engaño se mantuvo durante meses, permitiéndole decir que haber trabajado ocho horas diarias, cuando, en realidad, no había pasado ni por la oficina. Un sistema que no falla por faltar normas, sino por la posibilidad de eludirlas.

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