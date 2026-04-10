Wyoming contesta a Irene Montero tras su acto con Rufián: "La ciencia física es la que explica los hostiones que se han ido pegando"

Irene Montero ha asegurado en su acto con Rufián que aunque "no hay una ciencia electoral que frene a la derecha", la gente de izquierda "no debe renunciar a soñar con otra sociedad posible. Wyoming lo analiza en El Intermedio.

En el marco de la campaña de Rufián para alcanzar una candidatura unitaria de izquierdas más allá del PSOE, Gabriel Rufián se ha reunido en una charla pública con Irene Montero y Xavier Domènech en Barcelona. Se trata de un un acto similar al que el político de ERC ya tuvo en Madrid con el político de Más Madrid, Emilio Delgado.

Después de escuchar a Rufián decir que "lo que hizo hace unos años Unidas Podemos fue extraordinario" y que las izquierdas se deben unir y hablar más allá de "las putadas" que se han hecho, El Gran Wyoming reflexiona en el plató: "Yo a estas alturas ya no sé si esto ha sido un acto de campaña o una quedada entre colegas".

"Hay que tener en cuenta que ninguno de los dirigentes de Esquerra le ha acompañado en el acto, a lo mejor lo de 'tenemos que hablar' se lo acaban diciendo a él antes de mandarle a dormir al sofá por haberles puesto los cuernos", afirma el presentador de El Intermedio sobre el político de ERC.

Por otro lado, Irene Montero se ha mostrado favorable a que las izquierdas hagan equipo para frenar a la derecha. "No hay una ciencia electoral que frene a la derecha", ha afirmado la eurodiputada de Podemos, que ha destacado que cree que "la condición fundamental es no renunciar" al derecho de la izquierda "a soñar con otra sociedad posible". "Así es, como gente de izquierdas, no podemos dejar de soñar", destaca El Gran Wyoming, que reflexiona en el vídeo que hay sobre estas líneas "La ciencia electoral no puede frenar los sueños progresistas... y luego está la ciencia física, que es la que explica los hostiones que se han ido pegando".

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