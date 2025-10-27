Wyoming, tras conocer que Mazón acompañó a Vilaplana a un parking: "Al menos hay una valenciana de la que sí se preocupó"

A pocos días para que se cumpla un año de la DANA, se ha conocido que Mazón no se fue directo al Palau de la Generalitat tras la comida en 'El Ventorro', sino que acompañó a Maribel Vilaplana a un parking. La reacción de Wyoming, en este vídeo.

La misma semana en que se cumple el primer aniversario de la DANA, siguen surgiendo nuevas informaciones sobre lo que Carlos Mazón hizo aquella tarde del 29 de octubre que contradicen su versión oficial.

Hoy diversos medios publican que el president de la Generalitat habría acompañado a la periodista Maribel Vilaplana hasta un parking cercano a 'El Ventorro que se encontraba en dirección contraria al Palau de la Generalitat, lo que demostraría que Mazón no fue directamente a su lugar de trabajo, como había sugerido.

"Tiene más versiones que Drácula", reacciona Wyoming en el vídeo sobre estas líneas, donde sostiene que eso explicaría por qué alargó tanto la sobremesa: "Quería esperar a que anocheciera para que no le diera la luz del sol".

En cualquier caso, el presentador se alegra de que Mazón acompañara a la periodista hasta el parking cuando la situación ese día ya era crítica, porque "al menos podemos decir que hubo una valenciana por la que sí se preocupó ese día".

Un testigo presencial afirma que Mazón llegó al Palau a las 19:55 con una ropa distinta a la que llevaba en la comida, mientras que una fuente anónima revelaba a 'elDiario.es' que el president se habría ido rápidamente a su casa "a pegarse una ducha y dormir la mona". Sin embargo, Wyoming considera que eso "no le pega": "Él rápido parece que no va a ningún sitio".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.