Un testigo sitúa a Mazón "durmiendo la mona" tras la comida con Vilaplana el día de la DANA: "Se pegó una ducha"

Un documental de 'elDiario.es' cuestiona la gestión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, durante la crisis de la DANA, que dejó 229 muertos. Según el medio, Mazón se ausentó de su despacho en un momento crítico, tras una comida con Maribel Vilaplana. Testimonios indican que Mazón regresó al Palau a las 19:55 horas, sin la ropa con la que había salido, y se dirigió al Centro de Emergencias más tarde. Su entorno asegura que estuvo trabajando desde las 19:00 horas, pero no hay registro de llamadas entre las 18:58 y las 19:34. Las versiones oficiales han cambiado, y las familias de las víctimas piden justicia y su dimisión.

Carlos Mazón se fue a su casa el día de la DANA tras su comida con Maribel Vilaplana en el Ventorro en lugar de acudir directamente a la Generalitat. Así lo ha afirmado una fuente con conocimiento del dispositivo de seguridad del presidente valenciano a 'elDiario.es'.

Según ese relato, el presidente se habría duchado e incluso "dormido la mona" antes de regresar al Palau para dirigir la emergencia que acabó con 229 muertos.

"Hablando con los compañeros, a mí me dicen que este hombre cuando terminan de comer ahí se va a su casa. Se pegará una ducha, dormirá la mona o algo, ¿sabes? Después, los escoltas se van al Palau y ya quedan a expensas de volver a recogerlo", explica el agente experto en servicios de escoltas.

Este testigo forma parte del documental ¿Dónde estaba Mazón? de 'elDiario.es' y, aunque no presenció directamente los hechos, obtuvo la información del equipo de escolta del dirigente popular.

Esta versión reforzaría la hipótesis de que Mazón no gestionó la emergencia de la DANA desde su despacho durante las horas críticas de la tarde del 29 de octubre.

Según 'elDiario.es', el presidente de la Generalitat fue visto accediendo al Palau a las 19:55 horas por la calle Caballeros, ya sin la americana ni la corbata con las que había salido del edificio poco antes de las 15:00 horas.

Llevaba un jersey amarillo —la prenda con la que más tarde aparecería en el Centro de Emergencias de l’Eliana— y una carpeta bajo el brazo. A esa hora, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) llevaba casi tres horas reunido.

La versión de Mazón

El entorno de Mazón sostiene una versión distinta. Afirma que, tras la comida de trabajo con Vilaplana, ambos caminaron juntos hasta el aparcamiento de la Plaza Tetuán, donde ella tenía su coche, y que desde allí el presidente se dirigió al Palau a pie.

Sin embargo, 'elDiario.es' y 'Levante-EMV' coinciden en situar su llegada alrededor de las 20:00 horas, casi una hora después de lo que sostiene su equipo.

El detalle del cambio de ropa y al tiempo transcurrido entre la salida del restaurante, se unen a la multitud de dudas sobre el paradero de Mazón durante esa franja de una hora.

En sus últimas explicaciones públicas, el president ha mantenido que se incorporó "a partir de las 19:00 horas" a la gestión de la emergencia y que estuvo "haciendo llamadas" relacionadas con el episodio de lluvias.

No obstante, 'elDiario.es' señala que no hay registro de llamadas suyas entre las 18:58 y las 19:34 horas, un intervalo en el que tampoco respondió a las llamadas de la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas.

Versiones cambiantes

El documental recoge tres testimonios que coinciden en que Mazón no se encontraba en el Palau en las horas clave de la crisis.

Uno de ellos es el de la fuente vinculada al dispositivo de seguridad, que apunta a la visita a su domicilio; otro, el de un testigo presencial que asegura haberlo visto llegar a pie al Palau a las 19:55 horas; y un tercero, que también lo sitúa entrando al edificio poco antes de las 20:00 para salir minutos después hacia el Cecopi.

La versión oficial del president se ha ido modificando con el paso de los meses. Primero se dijo que estaba en el Palau desde las 17:00 horas. Más tarde, él mismo admitió que la comida en El Ventorro se prolongó hasta las 18:30 o 18:45 horas y que, a las 19:00 horas, ya se encontraba "trabajando".

Sin embargo, las imágenes de su llegada al Cecopi a las 20:28 horas y los testimonios de varias fuentes contradicen esa versión de los hechos.

Preguntado de nuevo por 'elDiario.es', el equipo de Mazón ha evitado comentar los detalles sobre su desplazamiento o sobre la información de los escoltas. El president mantiene que actuó "con responsabilidad" y que siguió "en contacto permanente" con los responsables de Emergencias.

Un año después de la DANA, las incógnitas sobre esa hora en blanco —entre las 18:45 y las 19:45 horas— siguen sin aclararse, mientras las familias de las víctimas reclaman justicia y la dimisión de Mazón.

