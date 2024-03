El Gran Wyoming expone que estamos tan entusiasmados con Ilia Topuria que Pedro Sánchez lo ha recibido en La Moncloa. El Consejo de Ministros ha premiado al luchador, que vive en Alicante desde los 15 años, con la nacionalidad española. "El Gobierno tiene esa capacidad, puede nombrar español a quien le dé la gana, y no exagero", afirma, pues explica que, desde el año 2000, más de 100 deportistas la han obtenido por carta de naturaleza, el "método exprés" que concede el Gobierno.

Y no solo deportistas, también se ha dado a cantantes, escritores, actores, músicos, "por no decir que si vienes con 500.000 pavos, ya eres español de entrada. Todos se han convertido en españoles en un abrir y cerrar de ojos", comenta, y señala que España sigue la lógica de GH VIP, "creemos que va a funcionar mejor si metemos dentro a famosos".

"Me alegro de poder decir que estas personas que tantos éxitos han cosechado y tantas alegrías nos dan son españoles, pero no puedo evitar acordarme de todos esos extranjeros que no lo tienen tan fácil. Hablo de las miles de personas que tienen que esperar meses solo para conseguir cita en una Oficina de Extranjería, gente que se ve desbordada por la burocracia y que pasa años y hasta décadas perdidos en un limbo legal", declara.

El presentador de El Intermedio asegura que está muy bien abrir las puertas al talento y a la gente exitosa, pero destaca que "hay otros extranjeros a los que ignoramos e impedimos que obtengan la nacionalidad y que también hacen cosas asombrosas, como vivir en una gran ciudad combinando trabajos precarios para pagar un alquiler o saltar una valla de 10 metros después de cruzar África a pie".