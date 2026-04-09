Wyoming, sobre los bombardeos de Netanyahu: "Algunos pensarán que se ajusta al término terrorista, otros que es un cabrón con pintas"

Wyoming reflexiona sobre el significado de la palabra terrorismo, tal y como la usa Netanyahu, y se hace una pregunta: "¿Cómo llamar al Gobierno de Israel que lanzó 160 bombas en 10 minutos, causando 250 muertos?".

Wyoming arranca El Intermedio hablando de esas palabras que se usan para "un montón de cosas". Es el caso de 'cabrón', que igual se utiliza para referirse al macho de la cabra, que para insultar a un árbitro en los campos de fútbol o dirigirse cariñosamente a un amigo.

Algo parecido ocurre con Benjamin Netanyahu, que ha dicho que pese a las protestas internacionales, continuará con los ataques al Líbano para acabar con lo que él llama "infraestructura terrorista".

"Si arrasas un país acabas con las infraestructuras terroristas y con las infraestructuras en general", comenta Wyoming, que reflexiona sobre la 'amplitud' del término 'terrorista'.

"Terrorista puede ser Hizbulá, o al menos su brazo armado" indica el presentador, que sin embargo reflexiona sobre la definición de la palabra, "que siembra el terror entre la población", y se pregunta: "¿Cómo llamar al Gobierno de Israel que lanzó 160 bombas en 10 minutos, causando 250 muertos? ¿Cómo definir a alguien que bombardea un colegio de niñas en Teherán? ¿Y a quien de manera sistemática ha bombardeado escuelas y hospitales sistemáticamente en Gaza?".

"Algunos pensarán que eso se ajusta al término terrorista, y otros directamente dirán que eso es ser un cabrón con pintas", sentencia.

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