El Pentágono apunta a EEUU como responsable del ataque contra la escuela iraní en el que murieron decenas de niñas

Una imagen facilitada por el departamento de prensa extranjera iraní muestra la preparación de las tumbas para las víctimas de un ataque aéreo contra una escuela de niñas en la ciudad de Minab, en el sur de Irán.

Las causas El año pasado, Pete Hegseth recortó todas las instituciones que, a su entender, no contribuían al objetivo de "letalidad", y por ello afectaron al grupo encargado de limitar el riesgo para los civiles, según el portal 'Politico'. Entre ellas las oficinas de supervisión del Pentágono que habrían investigado el ataque para evitar la masacre contra civiles.

Estados Unidos es el responsable del bombardeo a una escuela infantil en Minab, en el sur de Irán, donde murieron unas 180 personas en el primer día de la guerra, según los hallazgos preliminares de una investigación del Pentágono, según ha informado este miércoles el diario 'The New York Times'

El medio, que cita a funcionarios estadounidenses y otras personas familiarizadas con la investigación, asegura que el ataque contra el edificio del colegio de primaria Shajarah Tayyebeh se debió a un error de selección de objetivo por parte del ejército de EEUU, que atacó una base iraní adyacente a la escuela, según ha informado EFE.

Preguntado por esa información, el presidente estadounidense, Donald Trump, quien hasta ahora ha acusado a Irán del ataque al colegio, ha dicho este miércoles a la prensa que "no sabe nada al respecto". Oficiales del Comando Central de Estados Unidos, según detalla el medio estadounidense, crearon las coordenadas del objetivo para el ataque utilizando datos obsoletos proporcionados por inteligencia.

Las fuentes mencionadas por el diario insisten en que estos hallazgos son preliminares y que todavía no se sabe por qué la información sobre el objetivo no se verificó dos veces. EEUU e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un operativo militar a gran escala contra Irán, en el que han muerto el líder supremo, Alí Jameneí, parte de su cúpula militar y otros cientos de personas.

El primer día de bombardeos fue atacado el colegio, en la provincia de Hormozg, en un incidente que Irán calificó de "acto bárbaro". Según la Media Luna Roja Iraní, unas 180 personas, la mayoría niñas, murieron en el ataque contra el centro escolar, en el que también fallecieron maestros y padres. Esta semana el mismo diario llevó a cabo un análisis de un vídeo publicado el domingo por la agencia iraní Mehr donde concluye que el misil Tomahawk visible en las imágenes impactó en un edificio descrito como una clínica médica en la base naval iraní.

El ejército estadounidense es la única fuerza involucrada en el conflicto que utiliza misiles Tomahawk, recuerda 'The New York Times'. El Pentágono ha asegurado que está investigando el ataque a la escuela, que expertos de la ONU y la organización civil Human Rights Watch (HRW) han calificado de posible "crimen de guerra". "Como reconoce 'The New York Times' en su propio informe, la investigación aún está en curso", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado.

Objetivo: "letalidad"

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, desmanteló las oficinas de supervisión del Pentágono que habrían investigado el ataque a la escuela. El año pasado, Hegseth recortó todas las instituciones que, a su entender, no contribuían al objetivo de "letalidad", y por ello afectaron al grupo encargado de limitar el riesgo para los civiles, conocido como el Centro de Excelencia para la Protección Civil, según el portal 'Politico'.

La decisión, que seguía la estela del recorte en la Administración más generalizado que llevó a cabo Trump cuando volvió a la Casa Blanca para su segundo mandato, ha empeorado la capacidad estadounidense para proteger a los civiles en medio de su mayor campaña aérea en décadas, afirma el medio.

Los 200 empleados que se dedicaban a controlar los daños a civiles, incluyendo los de esa oficina, se han reducido en casi un 90%, a menos de 40, según dos funcionarios actuales y anteriores, y otra tercera fuente, según la información del medio. El Pentágono investiga ahora su responsabilidad en lo que podría ser la peor matanza de civiles causada por Estados Unidos desde 2003.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.