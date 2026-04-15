Wyoming, sobre el bloqueo del estrecho de Ormuz: "Solo lo abre el mejor cerrajero"

"Irán ha echado la cadeneta por dentro y Trump ha echado la llave por fuera", afirma El Gran Wyoming en El Intermedio acerca del Estrecho de Ormuz. Sin embargo, cinco barcos han logrado superar el bloqueo impuesto por el presidente estadounidense.

"Al menos cinco barcos consiguen superar el bloqueo impuesto por Donald Trump en Ormuz", informa Sandra Sabatés en El Intermedio. Y eso a pesar de que el pasado lunes, el presidente de EEUU amenazaba con destruir cualquier buque iraní o que guardara relaciones con este país que intentara atravesar el Estrecho.

Sin embargo, mientras la tensión continúa en aumento entre los dos países, también siguen las negociaciones. A una semana de que se agote ese tiempo que se dieron para alcanzar un acuerdo de paz, representantes de Irán y de Estados Unidos organizan ya la siguiente mesa de negociaciones en Pakistán, después de que ambas partes consideraran que las últimas reuniones han estado cerca de ser fructíferas y que incluso desde Irán hayan afirmado que "estuvieron a centímetros de llegar a un acuerdo".

Ayer por la tarde Trump afirmaba que la paz podría llegar en un par de días. Esta calma tensa y la esperanza de llegar a una resolución pronto han provocado que el precio del petróleo se contenga y las bolsas repunten, explica Sabatés.

Pero el Gran Wyoming se está "liando". "A ver si me he enterado bien. Hasta el 27 de febrero el estrecho estaba abierto y ahora no tenemos un bloqueo, tenemos dos. Irán ha echado la cadeneta por dentro y Trump ha echado la llave por fuera", resume para cerciorarse de que está comprendiendo todo bien. El presentador se teme que esto solo podrá solucionarlo "el mejor cerrajero". "Lo bueno es que con la cantidad de fracturas que Trump ha provocado en sus relaciones internacionales va a ser facilísimo conseguir una radiografía para meterla ahí", bromea.

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