Mario Saavedra afirma que hay "incentivos" por parte de EEUU e Irán para terminar con esta "locura" de guerra: "Trump está cabreando a todo el mundo"

El analista internacional Mario Saavedra analiza los incentivos que tendrían ambas partes para terminar con este conflicto, o coomo dice el experto, con esta "locura". En el vídeo, los detalles.

Donald Trump ha asegurado en la 'Fox' que "la guerra está cerca de terminar", algo que podría ser un punto de inflexión en este conflicto que comenzó el pasado 28 de febrero. Pero ¿realmente puede terminar la guerra cuando Trump diga? ¿Qué hay de cierto o no en estas declaraciones?

Según Mario Saavedra, analista internacional de 'El Periódico', "veo que hay incentivos para las partes para parar esta locura". Así, y según explica en Al Rojo Vivo, los incentivos de EEUU serían "el contrato social, que ya sabemos que en EEUU es básicamente la gasolina barata (la gasolina está subiendo, no está en máximos de 2022) y otros factores como el ganado, que sí que está en máximos y eso puede ser muy grave en un país que come mucha carne".

Por el otro lado, "Trump está cabreando a absolutamente todo el mundo". Y tercer indicio, la propiedad transitiva: añade: "Líbano es una de las partes clave, Europa está presionando para que haya paz en Líbano y esto podría llevar a Trump a presionar a Israel para que deje, como hoy, de bombardear el Líbano".

La otra parte, Irán, asegura, son más duros: "Pensemos que la generación que está ahora mismo en el poder son los que estuvieron luchando ocho años contra Irak, pero tienen incentivos para no tensar demasiado la cuerda". Es decir, según explica el analista, "si paran ahora mismo han ganado. Han ganado una bomba económica que antes no tenían, que se la ha entregado Trump (controlan el estrecho de Ormuz) y habrían ganado que sobrevive el régimen. En este sentido, tienen incentivos para parar, pero van a ser muy duros".

En este sentido, "lo que le está ofreciendo Trump a Irán es, podría decirse, menos de lo que ya había comprometido Irán con Obama en 2015 y que Trump derribó en 2018", explica. Por tanto, "sí hay incentivos porque lo que está ofreciendo Trump es, desde todos los puntos de vista, aceptable", concluye Saavedra, señalando que "la clave es Hizbulá": "Ellos no creo que puedan dejar a Hezbolá tirados, como dice EEUU y como quiere hacer el Gobierno de Líbano".

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