Wyoming 'baja el suflé' de Magyar en Hungría: "Cualquier político cuyo libro favorito no sea 'Mein Kampf' ya nos parece aceptable"

Wyoming celebra en este vídeo la derrota de Viktor Orbán en Hungría pero avisa sobre el nuevo presidente húngaro, Péter Magyar, "un conservador nacionalista cuya victoria tiene que ver con seguir prometiendo mano dura contra la inmigración".

Wyoming está de celebración. Tras 16 años seguidos en el poder, Viktor Orbán ha perdido las elecciones en Hungría. Una "muy buena noticia para los que no disfrutamos excesivamente con la extrema derecha", entre ellos muchos húngaros que ayer salieron a las calles para festejarlo "por todo lo alto".

Por otro lado, según el presentador, es una "mala noticia para aquellos que lo sostenían y lo apoyaban", como Putin, Donald Trump, Santiago Abascal o Marine Le Pen. También su amigo Chuck Norris, que a pesar de morir hace unos días, para Wyoming debe tener tal "cabreo" que es capaz de volver del más allá, "presentarse en Budapest y recolocar a Orbán de presidente de una patada giratoria".

El cambio político en Hungría ha ilusionado a muchos, sobre todo tras las promesas del nuevo presidente Péter Magyar de combatir la corrupción, retomar la relación con la Unión Europea y reformar la sanidad y la educación.

Sin embargo, el presentador baja el 'suflé' de Magyar y recuerda que estamos ante "un conservador nacionalista que proviene del propio partido de Orbán y cuya victoria tiene mucho que ver con seguir prometiendo mano dura contra la inmigración".

Para Wyoming "nos conformamos con bastante poco" en lo que respecta a los líderes políticos: "Cualquiera cuyo libro favorito no sea 'Mein Kampf' ya nos parece aceptable", afirma.

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