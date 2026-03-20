Muere el actor Chuck Norris a los 86 años

Los detalles Este jueves se conocía que el intérprete y excampeón mundial de kárate de peso medio fue hospitalizado de urgencia en Hawái, según avanzaba este jueves el portal estadounidense TMZ.

El mundo del cine lamenta la pérdida de Chuck Norris, quien falleció a los 86 años. Su familia anunció con pesar su muerte, destacando que Norris, más allá de ser un ícono de las artes marciales y el cine, fue un esposo, padre y abuelo amoroso. Su carrera comenzó tras su servicio en la Fuerza Aérea, donde se formó en artes marciales. Su papel en El furor del dragón junto a Bruce Lee lo catapultó a la fama. En los ochenta, se consolidó como estrella del cine de acción. En los noventa, se convirtió en un ícono televisivo con Walker Texas Ranger.

El mundo del cine y la televisión está de luto y no es para menos. El actor estadounidense y excampeón mundial de kárate Chuck Norrisfalleció este jueves a los 86 años, según informó su familia en un comunicado en Instagram este viernes.

"Es con gran pesar que nuestra familia comparte el arrepentido fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Aunque nos gustaría mantener las circunstancias en privado, por favor sepa que estaba rodeado de su familia y que estaba en paz", ha expresado la familia del intérprete.

Así, dicen que "para el mundo, era un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza": "Para nosotros, él fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia".

"Mientras nuestros corazones están rotos, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la bendición de compartir con él. El amor y el apoyo que recibió de los fans de todo el mundo significaban mucho para él, y nuestra familia está realmente agradecida por ello. Para él, no solo eran fans, eran sus amigos", han añadido.

El intérprete fue hospitalizado de urgencia en Hawái, según avanzaba este jueves el portal estadounidense TMZ. "En las últimas 24 horas se produjo una emergencia médica en la isla de Kauai que llevó a Chuck al hospital", expuso el citado medio gracias a la información ofrecida por un amigo cercano.

De maestro de las artes marciales a leyenda del cine

Nacido el 10 de marzo de 1940 en Oklahoma, la carrera como actor de Chuck Norris está íntimamente ligada a su trayectoria en las artes marciales. Tras alistarse en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, fue destinado a Corea, donde comenzó a formarse en artes marciales. Cuando regresó a su país, abrió su propia academia y se proclamó campeón mundial de kárate de peso medio, hazaña decisiva para que Bruce Lee reparara en él y lo fichara para el reparto de 'El furor del dragón'.

Aunque su incursión en el cine se produjo a finales de los 60, su gran punto de inflexión llegó en aquella cinta de 1972 donde Norris interpretó al rival del protagonista encarnado por Bruce Lee en el ya legendario combate del Coliseo. Aquel papel en 'El furor del dragón' dio visibilidad internacional a Norris y marcó el inicio de una carrera que fue creciendo de manera progresiva durante el resto de la década.

En esos años empezó a asentarse como protagonista de cintas de acción hasta convertirse en una presencia habitual del género con títulos como 'Los valientes visten de negro' (1978) y 'Fuerza 7' (1979).

La década de los 80 fue la de su consagración definitiva. Norris encadenó entonces algunos de los proyectos más representativos de su filmografía, entre ellos 'Furia silenciosa' (1982), 'McQuade, lobo solitario' (1983), 'Desaparecido en combate' (1984), 'Invasión USA' (1985) y 'Delta Force' (1986). En ese periodo consolidó la imagen del héroe contundente, sobrio, hipermilitarizado y de inquebrantable código, una clase de personaje que terminó definiendo su lugar dentro del imaginario popular del cine estadounidense.

En los 90, Norris encontró una segunda gran vida en televisión con la aclamada 'Walker Texas Ranger'. Entre 1993 y 2001, la serie emitió 196 episodios a lo largo de nueve temporadas que terminaron por convertirlo en un icono de la cultura popular. Dio vida a Cordell Walker, un ranger texano que reunía buena parte de los rasgos que habían definido sus personajes cinematográficos: disciplina, sentido de la justicia y habilidades de combate.

Después de esa etapa, su presencia en pantalla fue más esporádica, aunque siguió vinculado al género que le había hecho célebre. Entre sus apariciones posteriores destaca 'Los mercenarios 2', donde su participación funcionó también como guiño a su condición de leyenda del cine de acción. Entre sus próximos trabajos figura 'Zombie Plane', comedia de acción que llegará en 2026.

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