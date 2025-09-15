Ahora

'Cría cuervos'

La reacción de una madre al decirle su hija que se ha hecho un piercing y le duele: "Te jodes y que sepas que estás castigada"

El Intermedio anima a los jóvenes a gastar bromas a sus padres y, en este vídeo, una chica se atreve a decirle a su madre que se ha hecho un piercing sin su permiso. La contundente reacción de la progenitora, en este vídeo.

El Intermedio ha salido a la calle para pedirle a los hijos que pongan a prueba el amor incondicional de sus padres gastándoles una broma telefónica.

Una chica explica que el mayor disgusto de sus padres sería hacerse un tatuaje o un piercing sin su permiso. Por ello, llama a su madre para decirle que se ha hecho un piercing en el ombligo "y ahora me duele la tripa mucho".

"Ahora te jodes y que sepas que estás castigada todas las fiestas", reacciona tajante su madre, momento que aprovecha la joven para decirle que todo es una broma. "Si se llega a hacer un piercing la mato", comenta la progenitora, mientras la chica asegura que al llegar a casa "me va a revisar de arriba a abajo, hasta el pelo".

Otra joven llama a su madre para decirle que le han robado el móvil, justamente después de que se lo hayan robado hace poco: "¿Eres tonta o qué?", le comenta la madre notablemente enfadada.

Finalmente, la progenitora descubre que todo era una broma y admite que se la había creído: "Como tienes esos amigos tan raros..."

