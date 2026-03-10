Isma Juárez recorre Mayorga para que el alcalde le rellene el bocadillo "de forma solvente" y gratis

El reportero ha visitado este pueblo de Castilla y León que, además, cuenta con un museo dedicado al pan. Además de probar el pan más popular de la zona, el candeal, ha aprendido a elaborar galletas.

Isma Juárez sigue recorriendo nuestro país en 'Un país en la riñonera'. En esta ocasión, el reportero ha visitado Mayorga, un pueblo de Castilla y León en el que, tal y como dicen, "se hace el mejor pan". En este municipio cuentan, además, con un museo dedicado a este alimento, el único que hay en nuestro país.

El reportero visita primero el museo donde Elisa, responsable del centro, le explica que en sus tres plantas y 3.000 metros cuadrados "se hace una visión muy general de todo el proceso, desde los cereales hasta la elaboración final del pan".

Juárez visita después el obrador Madapan donde le recibe Daniel Paniagua, su panadero. Su apellido deja alucinado a Isma, que le dice que "ha nacido para esto". Daniel le cuenta que el pan que más se vende en la zona es el candeal. "Lo cortamos en forma de cuadritos", explica, "y tiene una miga muy dura".

Después, entra al obrador donde va a aprender a hacer galletas. Sara, la repostera, le explica cómo usar el rodillo. Lola, una panadera y repostera jubilada, es la encargada de presentar las "galletas feas" de Isma. El reportero decide bautizar las galletas que ha elaborado como galletas "ismaelianas".

Sara le muestra una bandeja de galletas ya horneadas e Isma no duda en coger una con pepitas de chocolate. "Si quieres contarme algo sobre la historia de la panadería, lo que hiciste ayer...", le sugiere mientras se come la galleta. Sara explica ella ha llegado a Mayorga hace unos meses y su llegada coincidió con la apertura de la panadería. "Continua, tengo seis galletas más", le dice Juárez.

La intención de Isma es que alguien del pueblo le rellene el pan "de forma solvente" y gratis. Por ese motivo, decide buscar al alcalde de Mayorga para ver si le puede dar un trozo de chorizo, jamón york o chóped. "Además, ahora como estamos en tiempo de elecciones...", le comenta uno vecino.

Isma encuentra finalmente al alcalde, David de la Viuda. "Me han asegurado que tú me ibas a rellenar el pan para poder llevarme un bocadillo de Mayorga", le dice el reportero. David le dice que, en ese momento no tiene nada, pero finalmente le da un poco de aceite con orégano y ajo. El reportero moja un trozo de pan en el aceite y acredita que no es aceite de girasol. "Me has hecho creer en la política", le dice a David, antes de irse.

