Israel carga de nuevo contra Sánchez por pedir que se les excluya de las competiciones deportivas: "Antisemita y mentiroso"

El contexto Gideon Saar ha respondido a las declaraciones del presidente del Gobierno, quien ha afirmado que "hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional".

El cruce de acusaciones entre España e Israel no se detiene. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha vuelto a arremeter contra Pedro Sánchez y esta vez lo ha llamado "mentiroso" y "antisemita" tras las últimas declaraciones del presidente del Gobierno sobre el conflicto en Gaza.

Sánchez ha defendido este lunes que Israel debería ser expulsado de las competiciones internacionales igual que ocurrió con Rusia tras la invasión de Ucrania. "Hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición más", ha asegurado el presidente.

La respuesta de Saar ha llegado pocas horas después y a través de redes sociales: "¿Israel invadió Gaza el 7 de octubre o fue el Estado terrorista Hamás el que invadió Israel y cometió la peor masacre contra judíos desde el Holocausto?", ha escrito, antes de rematar su mensaje acusando directamente a Sánchez y a su Gobierno de ser "enemigos de la verdad".

No es la primera vez que el jefe de la diplomacia israelí apunta contra el presidente español. El domingo ya lo responsabilizó de "incitar" a los manifestantes propalestinos que protestaron contra la participación del equipo israelí en La Vuelta, una movilización que acabó con la cancelación de la última etapa y que calificó de "vergüenza para España".