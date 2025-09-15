Afra Blanco, sobre las protestas en La Vuelta: "Donde los políticos ven violencia, yo he visto una mayoría absolutamente pacífica"

"Donde el alcalde y la presidenta de Madrid sienten auténtica vergüenza por su pueblo, yo siento orgullo", ha expresado la sindicalista.

Afra Blanco se ha pronunciado en Más Vale Tarde sobre las protestas que provocaron este domingo la cancelación de la última etapa de La Vuelta. Así, la sindicalista ha afirmado de forma tajante que donde Ayuso y Almeida "sienten auténtica vergüenza por su pueblo", ella "siento orgullo". "Y donde ellos ven violencia, yo he visto una mayoría absolutamente pacífica".

En este sentido, Blanco ha dicho estar "muy de acuerdo con que los políticos y las políticas tienen que recoger la voluntad de un pueblo, y no imponer la voluntad a un pueblo", por lo que, ha subrayado, estas primeras manifestaciones con respecto al papel de Israel no las puede compartir más.