Dani Mateo demuestra que los acampados de Sol "dan más miedo que una quedada de Freddy Krueger, Hannibal Lecter y Ana Vázquez"

"Si nos ponemos así, todo puede ser considerado un arma, ¡Almeida con un balón puede mandar a cuatro niños al hospital en cinco minutos!", bromea El Gran Wyoming.

La foto del cuchillo junto a varias barras de pan cortadas mencionado por Almeida en la zona de cocina de la acampada en Sol sigue dando de qué hablar. "¿Estáis ciegos? ¿Acaso no veis que los acampados dan más miedo que una quedada de Freddy Krueger, Hannibal Lecter y Ana Vázquez un día de pleno?", ironiza Dani Mateo. "Estas son las fotos que ha enviado el Ayuntamiento de Madrid a la Delegación del Gobierno para mostrar los peligrosísimos objetos que portan estos delincuentes", continúa entre risas.

El colaborador de El Intermedio también muestra otra de las imágenes utilizadas como ejemplo de los objetos presentes en la acampada: una piedra. "Un arma arrojadiza", apunta. "¿Para qué la quieren? Porque yo no he visto por ahí a nadie con pinta de coleccionista de minerales", ironiza el colaborador, una reflexión que aprovecha El Gran Wyoming para apuntar que un adoquín "no tiene por qué tener un uso violento". "También se puede utilizar para hacer el ridículo en los debates electorales", recuerda el presentador de El Intermedio, que remata: "Si nos ponemos así, todo puede ser considerado un arma, ¡Almeida con un balón puede mandar a cuatro niños al hospital en cinco minutos!".

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