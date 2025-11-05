Wyoming analiza a González Amador: "¿Por qué declaró con una peluca si ese pelazo podría servir hasta de atenuante?"

"Esta declaración de González Amador deja muchas dudas, pero para mí, la principal sigue siendo por qué fue a declarar con una peluca si ese pelazo que ha lucido podría servir hasta de atenuante", afirma El Gran Wyoming.

Después de Miguel Ángel Rodríguez, Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha centrado su declaración ante el Tribunal Supremo en presentarse como un ciudadano "destruido" por la filtración del correo sobre la petición de una conformidad penal en su caso de fraude fiscal y ha apuntado como responsable directo al fiscal general Álvaro García Ortiz.

"Entre la nota de la Fiscalía y la publicación del email posterior en un montón de medios yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España". "Estaba muerto, era el delincuente, el señor García Ortíz me había matado públicamente me había destrozado por completo", ha asegurado el novio de Ayuso, que ha reflexionado: "O me voy de España o me suicido, porque el dinero que llevo gastado y el destrozo personal...". "No le recomiendo ninguna de las cosas, en todo caso que hable con su abogado", ha respondido el juez.

"¡Cálmese!", pide El Gran Wyoming a González Amador, a quien recomienda meterse en un concurso de cocina: "Si se le da igual de bien cocinar el pollo que montarlo gana fijo". Por otro lado, En varios momentos de la sesión, González Amador ha insistido en que "todo lo que ha ocurrido" se debe a que es pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso: "Soy el delincuente confeso porque soy su novio. No puedo pelear como un ciudadano normal", ha criticado.

Además, González Amador ha asegurado que ha pedido a Ayuso y a su equipo que no entraran porque era una cuestión suya. "Tranquila, nena, no quiero que ni Miguel Ángel ni tú mováis un dedo, esto es cosa mía", imita Wyoming al novio de Ayuso, a la que también imita: "¡Alberto, que van a por ti, te van a hacer picadillo!". "Esta declaración de González Amador deja muchas dudas, pero para mí, la principal sigue siendo... ¡por qué fue a declarar con una peluca si ese pelazo que ha lucido podría servir hasta de atenuante!".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.