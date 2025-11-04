Iñaki López reacciona a la melena de Alberto González Amador: "Me recuerda a Jabois"

Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha declarado en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de revelar secretos. Durante su testimonio, aseguró haberse sentido "muerto públicamente" tras la filtración del correo.

Alberto González Amador, actual pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha declarado hoy en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de revelación de secretos por la difusión del correo en el que la defensa de Amador reconocía que "ciertamente había cometido dos delitos fiscales".

"Pasé a ser el delincuente confeso del reino de España, estaba muerto. El señor García Ortiz me había matado públicamente, me había destrozado por completo", ha asegurado González Amador durante su declaración.

Desde Más Vale Tarde, Iñaki López ha querido analizar las palabras del novio de Isabel Díaz Ayuso. "Hombre… es cuando menos exagerado", ha comentado el presentador. Asimismo, también ha reaccionado a su nuevo peinado: "Por cierto, vaya nuevo look que luce con el pelito más largo… me recuerda a Jabois", bromea.

