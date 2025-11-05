Wyoming, tras la llamada de Feijóo a Abascal: "Qué pena que en el PP solo sean educados con los ultras y no con las víctimas"

Desde Génova aseguran que la llamada de Feijóo a Abacal para hablar de la sustitución de Mazón "ha sido cordial y en buen tono". "Vox tiene la sartén por el mango", lamenta El Gran Wyoming.

El PP sabe que el futuro de la Presidencia de la Comunidad Valenciana está en manos de Santiago Abascal. Una situación que recuerda mucho al 2022, cuando Carlos Mazón mostró su predisposición a pactar con Vox. Y es que el PP sigue sin mayoría en Les Corts y la prioridad para Alberto Núñez Feijóo es evitar elecciones en esa comunidad, por lo que si quiere mantenerse en el poder, tendrá que hacer concesiones a Vox.

Feijóo ha llamado a Abascal para preparar una estrategia y, según se ha podido saber, no han hablado de ningún nombre concreto que sustituya a Mazón. "Desde Génova aseguran que ha sido una llamada cordial y en buen tono", explica Sandra Sabatés en el plató de El Intermedio, donde El Gran Wyoming afirma que "eso está bien porque así se sabe que en el PP también pueden ser educados".

"Una pena que solo lo sean con los ultras y no con las víctimas", afirma el presentador, que destaca que "Vox tiene la sartén por el mango": "Ya pueden ir en el PP preparando la cartera porque Abascal puede pedir lo que quiera". "Los cargos que quiera, más leyes racistas... o hasta un riñón del PP", afirma Wyoming, que manda un mensaje a Mazón: "Si fuera él me ofrecería voluntario, así su baja médica sería más fácil de conseguir".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.