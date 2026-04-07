Wyoming alucina con la ducha del astronauta de la Artemis II: "Verás la decepción de los extraterrestres cuando vean que no somos todos como él"

La misión Artemis II no solo fascina por sus vistas de la Luna, también desata la sorpresa de Wyoming, que no puede contener su admiración por un momento que nada tiene que ver con la cara oculta de nuestro satélite natural.

Sandra Sabatés es la encargada de traer la última actualidad sobre la misión espacial Artemis II. Durante estos días, hemos podido ver a los cuatro tripulantes de la nave realizando tareas cotidianas como alimentarse, hacer ejercicio o incluso arreglar un inodoro estropeado. Sin embargo, la imagen que más ha llamado la atención muestra la impresionante cara oculta de la Luna.

"Eso de que la cara oculta de la Luna es la imagen más espectacular que nos deja Artemis, será para ti, que eres muy astronáutica", bromea el Gran Wyoming, que tiene claro cuál es para él el momento más memorable: "El pecho al descubierto del astronauta Víctor Glover mientras se toma una ducha especial con toallitas, ¡qué pectorales, qué tersos!"

"Si los extraterrestres se encuentran con vida inteligente, ya verás la decepción que se llevarán cuando vean que no todos los humanos son como él", concluye entre risas el presentador de El Intermedio.