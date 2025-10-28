Wyoming agradece su Ondas: "No hubiese sido posible sin este maravilloso equipo y mi inseparable compañera Sandra Sabatés"

El presentador de El Intermedio ha recibido el premio a mejor comunicador en la 72ª edición de estos premios. Wyoming no ha dudado en extender su agradecimiento a sus compañeros, pero también se ha acordado de su familia.

El Gran Wyoming ha sido galardonado con el Premio Ondas a mejor comunicador. Sandra Sabatés ha sido la encargada de anunciarlo al inicio del programa ya que, como señala, recurriendo a la ironía, el presentador es un hombre muy humilde.

"Exageras", afirma Wyoming, mientras recibe los aplausos y vítores del público. "No es la primera vez", añade. El presentador explica que cuando ha leído el fallo del jurado "he pensado que era un fallo de verdad".

"Qué decir", añade, "nada de esto hubiese sido posible sin este maravilloso equipo que tengo y mi inseparable compañera Sandra Sabatés". Wyoming también se acuerda de su familia que, como dice, le apoyo cuando era joven, "especialmente mi tío Facundo que me dijo cuando yo tenía tres años...".

Sandra corta su discurso y le dice que lo deje mejor para la gala. "No nos des la chapa ahora que no haría falta", le dice. Y añade: "Ahora ya puedes decir 'yi timbin tingi in Indis', estarás contento". "Sí, como persona humilde me siento reconfortado con estos detalles", responde Wyoming, "era una hojita al viento que pretendía pasar sin pena ni gloria por aquí".

El presentador no solo ha recibido los vítores del público del programa. A su llegada a la redacción de El Intermedio, sus compañeros lo han recibido entre aplausos tras la magnífica noticia.

