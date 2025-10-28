Anabel vivió un año con cáncer sin saberlo: "Me han hecho una mastectomía y nadie de la Junta se ha puesto en contacto"

"He estado un año con cáncer de mama sin saberlo", denuncia Anabel, que ha sufrido duras consecuencias por el error de los cribados: "Me han hecho mastectomía en el pecho derecho y en el izquierdo me han quitado un nódulo benigno".

Durante su reportaje en la manifestación contra los fallos por el cribado en el cáncer de mama en Andalucía, Andrea Ropero charla con Anabel, una de las mujeres afectadas. Anabel cuenta que ha estado "un año sin saber" que tenía cáncer de mama: "Estoy dolorida porque llevo una semana operada, pero estoy muy emocionada de que haya venido mucha gente".

Además, la mujer explica que ha sufrido duras consecuencias por estos errores: "Me han hecho mastectomía en el pecho derecho y operación en el izquierdo, que tenía un nódulo benigno y me lo han quitado".

Tras tener que operarse por ese retraso en los resultados, Anabel asegura que "nadie" de la Junta de Andalucía se ha puesto en contacto con ella mientras que "los médicos" no les "sueltan de las manos": "Todos los médicos están pendiente de nosotras sin obligación, pero las personas que tienen que arreglar este problema tan grave no se han preocupado de nosotras, ni siquiera nos han preguntado". "Somos víctimas de un error de ellos", denuncia Anabel.

Por último, la afectada recuerda que "esto no es política de ningún color, esto es la salud de las mujeres".

Testimonios de las mujeres afectadas

Otra mujer víctima de estos errores explicó a Andrea Ropero en el vídeo que ha estado 16 meses sin saber que tenía cáncer. "Esto que veis es la mamografía que me hicieron en noviembre de 2023, y pone que no hay informe, esta captura de pantalla la tomé el 5 de enero de 2025, que es cuando mi médico de cabecera me dice que le bulto que he palpado me lo tenían que haber mirado hace 16 meses porque en la mamografía ya salía algo, peor nunca me citaron", explica la mujer.

"Me considero afortunada porque me lo he palpado y no era un cáncer tan agresivo como el que otras mujeres han podido desarrollar, si no, yo en estos 16 meses me habría ido", afirma la mujer, que destaca que necesita "contarlo para que las mujeres que lo escuchen, cuando se noten lo mínimo, reclamen y cuando se hagan una mamografía pidan sus resultados".

