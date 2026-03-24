Wyoming afirma que PP y Vox "son más sionistas que los propios sionistas": "Están tan a tope que cualquier día se circuncidan en masa"

"Una potencia extranjera ataca al presidente de Gobierno y amenaza a España. ¿Y qué hacen PP y Vox? Se ponen de parte de la potencia extranjera. Hombre, eso sí que es presumir de patriotismo, pero de patriotismo israelí", sentencia El Gran Wyoming.

La aparición de pegatinas con la imagen y palabras de Pedro Sánchez en misiles presuntamente iraníes, difundidas por una agencia vinculada a la Guardia Revolucionaria, ha generado un fuerte malestar en el Gobierno español y ha provocado reacciones inmediatas en Israel. El Ministerio de Exteriores israelí ha criticado duramente que se utilicen declaraciones del presidente español para este tipo de propaganda y ha advertido de que Europa, incluida España, está al alcance de esos misiles, informa Sandra Sabatés en El Intermedio.

Wyoming señala que se trata de un contenido "sospechoso" y que se trata de un vídeo que "nadie sabe de donde sale". "Lo único que no me cuadra es que los iraníes hayan usado esas palabras del presidente del Gobierno condenando la guerra. Si realmente quisieran hacer daño con una frase de Sánchez, lo suyo habría sido poner la de 'No me causa rubor decirlo. Soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer'", bromea.

En España, el Partido Popular y Vox han aprovechado el episodio para cargar contra el Ejecutivo, acusándolo de irresponsabilidad y situándolo "en el lado equivocado" de la historia. "Las derechas no han dudado en dar por buena la noticia", explica Sabatés. "Santiago Abascal ha acusado a Sánchez de ser el ídolo de quienes masacran a su propio pueblo", añade la periodista.

"O sea, que una potencia extranjera ataca al presidente de Gobierno y amenaza a España. ¿Y qué hacen el PP y Vox? Se ponen de parte de la potencia extranjera. Hombre, eso sí que es presumir de patriotismo, pero de patriotismo israelí", reflexiona el presentador. "Hay gente que es más papista que el papa y ellos son más sionistas que los propios sionistas. Están tan a tope que cualquier día se circuncidan en masa", sentencia.

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