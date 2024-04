Pedro Sánchez ha publicado una carta, dirigida a todos los españoles, en la que ha anunciado que pausaba su agenda para reflexionar si debe continuar en la presidencia del Gobierno. En su carta, el presidente reconoce que los ataques políticos y mediáticos a su mujer, Begoña Gómez, están haciendo mella en su situación personal.

"Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas. Y yo, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer, que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí, y día también", expone Sánchez en su misiva.

Wyoming no duda en comentar la declaración de amor del presidente. "Hombre, presidente, a nosotros un poco de rubor si nos causa. Piense que no estamos acostumbrados a ver al jefe del gobierno haciendo declaraciones de amor", afirma el presentador, a lo que añade: "Qué bonito, un presidente dispuesto a dejarlo todo por amor. En una tarde la política española ha pasado de ser 'House of Cards' a 'Pasión de Gavilanes'". Aunque le hace una petición a Sánchez: "Por favor presidente recapacite, que España no está preparada para ver al ministro Albares a caballo con el torso desnudo".