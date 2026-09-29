Wyoming afirma que hay que seguir movilizándose para conseguir el 'decreto Bad Bunny': "Garantizará una casita para todos"

El presentador analiza los dos decretos que han sido aprobados por el Consejo de ministros. Uno, en su opinión, es más clásico y, el otro, más innovador. A pesar de ello, considera que son un primer paso para solucionar el problema de fondo.

El Gran Wyoming comienza El Intermedio haciéndose eco de la noticia del día: la aprobación en el Consejo de ministros de dos decretos de la vivienda. "Ayer a estas horas nos preguntábamos si el gobierno sería capaz de sacar adelante el 'decreto Maricarmen' y, al final, ha sacado el 'decreto Mari' y el 'decreto Carmen'", comenta.

El presentador señala que también podría haberse bautizado como 'decreto Los Morancos', "porque uno es más bien clásico y el otro... un poquito más innovador". Wyoming indica que un incluye medidas "como la prohibición de desahucios a vulnerables, pero solo hasta 2030, prorrogas de alquileres, pero solo hasta 2028, o prohibición de compra de viviendas a fondos de inversión, pero solo por dos años".

"Está bien, pero, a ver, es como escasito", señala. Así, en su opinión, debería llamarse 'decreto Marianico el corto'. El otro decreto, como indica, es más rompedor e incluye la prórroga automática y obligatoria de los alquileres. "Pero, por desgracia, parece difícil que cuente con los apoyos necesarios para salir adelante", expone. Por ese motivo, cree que debería llamarse 'decreto Gran Wyoming', "porque tiene buena pinta, pero ya sabes que te va a decepcionar".

Wyoming considera que ambos tienen algo en común: "No cumplen las expectativas de la gente que está acampada en Sol y que exige una revolución total en un modelo de vivienda injusto e insostenible". El presentador expone que muchas personas quizá viven este momento "con frustración e, incluso, con cierta sensación de derrota".

"No debería ser así, hay que animarse", reflexiona, "está claro que esta lucha no será corta ni fácil". Para el presentador, estos decretos "no solucionarán el problema de fondo, pero pueden ser un primer paso", indica. Por eso, como señala, es una victoria de todos aquellos que han salido a la calle.

El presentador expone que no ha sido la única victoria, ya que Maricarmen ha logrado otra: poder volver a su casa. "Tarde, mal y después de pasar un verdadero calvario, pero volverá", añade. Wyoming expone que esto tampoco habría sido posible sin la presión de la calle.

"La movilización, digan lo que digan, funciona", reflexiona, "así que ahora lo que toca es seguir protestando, ir moviéndose y seguir alzando la voz hasta que llegue el decreto que realmente todos deseamos: el 'decreto Bad Bunny'. "Lo llamarán así porque garantizará una casita para todos", concluye.

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