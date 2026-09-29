Del modelo de Viena al 'Block by Block' de Mamdani en Nueva York: Sandra Sabatés analiza los casos de éxito frente a la crisis de vivienda

Viena, Singapur, Nueva York o Berlín... Sandra Sabatés analiza en El Intermedio algunos casos de éxito en todo el mundo que ofrecen soluciones y modelos a seguir para afrontar la crisis de la vivienda.

La crisis de la vivienda no es solo algo exclusivo de nuestro país, sino un problema global en el que ya existen modelos de éxito fuera de nuestras fronteras.

Sandra Sabatés lo analiza en El Intermedio, donde explica que algunas de las recetas más efectivas pasan por ampliar de manera muy importante en parque público de vivienda y sostenerlo en el tiempo, limitar o congelar el precio de los alquileres, reducir los incentivos a la especulación y el alquiler turístico e intervenir sobre las grandes carteras inmobiliarias para recuperar viviendas.

El caso de éxito más citado es el de Viena, que tal y como apunta Sandra cuenta con unas 420.000 viviendas sociales, de las cuales 220.000 son de vivienda pública de propiedad municipal y otras 200.000 de vivienda pública subvencionada.

Gracias a este modelo, el 60% de la población vive en algún tipo de vivienda protegida o social y el gran volumen ha hecho que se contenga el precio del resto de viviendas.

Singapur, donde la tasa de propiedad está cerca del 90%

Otro modelo exitoso es el de Singapur. Allí el Estado construye viviendas a través de una agencia pública y después ofrece ayudas públicas a los ciudadanos para que puedan adquirirlas, con restricciones para evitar la especulación.

El resultado es que cerca del 77% de la población vive en una de estas viviendas y la tasa de propiedad en la ciudad está cercana al 90 por ciento.

Nueva York y Berlín se ponen las pilas

Otros líderes progresistas del mundo se han dado cuenta de que para tener éxito electoral tienen que poner la vivienda en el centro de sus programas. Es el caso del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, cuyo plan 'Block by Block' contempla la construcción de 200.000 viviendas asequibles en los próximos diez años, a las que se sumarían otras 200.000 que se prevé rehabilitar.

Además, Mamdani apuesta por reforzar la protección a los inquilinos y e impulsar la congelación de rentas en un parque de hasta un millón de viviendas reguladas.

En Berlín, Elif Eralp, la candidata a la alcaldía por Die Linke, el partido izquierdista que ganó las elecciones hace pocos días, reivindica la congelación de los alquileres o la expropiación, con compensación económica, a los grandes propietarios de vivienda.

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