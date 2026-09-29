Thais Villas, tras oír a Ortega Smith recriminar a su jefa de prensa que no trabajara durante su baja de maternidad: "A Vox más vale no darle el voto ni el curriculum"

Thais Villas analiza la tensa conversación entre Javier Ortega Smith y su jefa de prensa, Alba Moreno, a la que despidió después de su baja de maternidad, en la que le echa en cara que no trabajara durante el permiso.

Thais Villas da una 'última hora' en El Intermedio: "Las mujeres somos unas flojas. Después de nueve meses de embarazo, damos a luz y nos quedamos viviendo a la sopa boba cambiando pañales, dando de mamar, preguntándonos dónde está nuestro suelo pélvico y no durmiendo más de tres horas seguidas como si estuviésemos de after. Y todo eso sin ir a trabajar y, encima, cobrando la baja".

Al menos eso es lo que parece que piensa Javier Ortega Smith, que cesó a su jefa de prensa en el Ayuntamiento de Madrid cuando volvió de su baja de maternidad. En una conversación que se ha conocido ahora, el exportavoz de Vox echaba en cara a Alba Moreno que no hubiera acudido a ningún pleno durante su baja de maternidad, algo que, según él, denotaba una "falta de interés absoluto". Además, le recriminaba que hubiera hecho visitas a amigas o hubiera realizado algún viaje.

"Cómo se le ocurre irse a una casa rural durante la baja o tener vida o hacer algo que no sea mandar informes a Ortega Smith, que ha tenido un hijo, ni que le hubieran amputado las dos manos", ironiza Thais.

El argumento de Ortega Smith para cesar a su jefa de prensa fue compararla con otro compañero, un hombre que acababa de ser padre. "Estamos hablando de Vox. Esa gente vive en 1936 y entonces las bajas de paternidad duraban lo que tardaba el padre en fumarse un puro con el cuñao", reacciona Thais.

Ortega Smith incluso le proponía que hubiera acudido al trabajo con su hijo pequeño durante la baja. En este sentido, Thais recuerda a Alba Moreno que "ahora hacen unas mochilas de porteo monísimas" y que así el niño habría podido empezar a ser "nativo digital".

A pesar de todo esto, el Tribunal Supremo rechazaba la querella de la trabajadora contra Ortega Smith por trato vejatorio. Ante esto, Thais traslada su solidaridad a Moreno y un mensaje a todas las mujeres que quieran conservar sus derechos: "A Vox más vale no darle el voto ni el curriculum".

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