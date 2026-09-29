Rodrigo Cuevas presenta el proyecto de la tejedora María Martínez: "Soy una apasionada de la lana y la cultura tradicional"

María busca recuperar todo aquello que tiene que ver con la lana. Para ello ha recorrido varios pueblos para conocer cómo se desarrollaban esos trabajos y poder recuperar una parte importante de la historia.

Rodrigo Cuevas ha viajado hasta Oteruelos, en Soria, para charlar con María Martínez y dar a conocer su proyecto de recuperación de todo lo que tiene que ver con la lana: no solo recuperar el oficio de hilandera y tejedora, sino también todo lo que hay alrededor de este material.

María se confiesa una "apasionada de la lana y la cultura tradicional". Esto le llevó a preguntar a las mujeres del pueblo "qué recordaban de cuando el trabajo de la lana formaba parte de su día a día". Martínez cuenta que la mayoría recordaban ver a sus madres o sus abuelas, "pero haberlo hecho ellas, había muy pocas".

Vio que era una parte muy importante de su historia y que era importante recuperarlo. "Desde entonces estoy recorriendo los pueblos, preguntando a las señoras, intentando encontrar alguna que me cuente cómo se hacía y tratando de recuperar como era todo el proceso para transformar el vellón sucio de la oveja en hilo", explica a Cuevas.

La tejedora, además, tiene una finca con ovejas. María le cuenta a Rodrigo que antes tenía más, pero un lobo mató la mitad de sus ovejas. Por ese motivo, decidió traer a la finca a su burra, Esperanza. "Se llama así por la esperanza de que no vuelva a pasar esta catástrofe", cuenta.

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