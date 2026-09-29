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Reportero rural

Rodrigo Cuevas presenta el proyecto de la tejedora María Martínez: "Soy una apasionada de la lana y la cultura tradicional"

María busca recuperar todo aquello que tiene que ver con la lana. Para ello ha recorrido varios pueblos para conocer cómo se desarrollaban esos trabajos y poder recuperar una parte importante de la historia.

María busca recuperar todo aquello que tiene que ver con la lana. Para ello ha recorrido varios pueblos para conocer cómo se desarrollaban esos trabajos y poder recuperar una parte importante de la historia.

Rodrigo Cuevas ha viajado hasta Oteruelos, en Soria, para charlar con María Martínez y dar a conocer su proyecto de recuperación de todo lo que tiene que ver con la lana: no solo recuperar el oficio de hilandera y tejedora, sino también todo lo que hay alrededor de este material.

María se confiesa una "apasionada de la lana y la cultura tradicional". Esto le llevó a preguntar a las mujeres del pueblo "qué recordaban de cuando el trabajo de la lana formaba parte de su día a día". Martínez cuenta que la mayoría recordaban ver a sus madres o sus abuelas, "pero haberlo hecho ellas, había muy pocas".

Vio que era una parte muy importante de su historia y que era importante recuperarlo. "Desde entonces estoy recorriendo los pueblos, preguntando a las señoras, intentando encontrar alguna que me cuente cómo se hacía y tratando de recuperar como era todo el proceso para transformar el vellón sucio de la oveja en hilo", explica a Cuevas.

La tejedora, además, tiene una finca con ovejas. María le cuenta a Rodrigo que antes tenía más, pero un lobo mató la mitad de sus ovejas. Por ese motivo, decidió traer a la finca a su burra, Esperanza. "Se llama así por la esperanza de que no vuelva a pasar esta catástrofe", cuenta.

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