Wyoming advierte que la maldad "está de moda": "Puedes ser un genocida o un aspirante a dictador y mostrarte muy orgulloso"

El presentador de El Intermedio señala que, desde hace unos años, está en boga ser "un verdadero desgraciado". "Carecer de moral, empatía y buenos sentimientos es algo guay", afirma Wyoming.

El Gran Wyoming comienza El Intermedio con su habitual reflexión. El presentador cuenta que, en toda su vida, ha conocido todo tipo de modas, pero que de todas las modas que ha visto en su vida "hay una que me impacta y me desconcierta más que ninguna otra".

El presentador indica que esta moda lleva "unos cuatro o cinco años muy en boga" y no es otra que la de ser "mala persona, un verdadero desgraciado". Wyoming expone que no solo está de moda "ser un capullo" sino que también lo es "presumir de ello". Wyoming afirma que antes los malos disimulaban su maldad, pero ahora no. "Puedes ser un genocida, un aspirante a dictador o bombardear al vecino y mostrarte muy orgulloso", expone.

Wyoming, recuerda, que hace 10 años se publicó una fotografía que conmocionó al mundo: "Una imagen del cadáver de un niño de solo tres años llamado Aylan Kurdi que, huyendo de la guerra de Siria acabó ahogándose en una playa de Turquía".

"Es una foto que nos sigue rompiendo el corazón y que, en su momento, sirvió para que el mundo abriera los ojos sobre el drama que se estaba viviendo en el Mediterráneo", añade el presentador. Este drama, como señala Wyoming, "sigue presente".

El presentador expone que cientos de personas siguen muriendo en las costas de Grecia, Turquía, Italia o España. "En estos diez años algo ha cambiado", apunta, "la maldad se ha puesto de moda y, por eso, hemos visto al líder del tercer partido con más representación en nuestro parlamento pedir el hundimiento del Open Arms". Esta ONG intenta paliar el drama de los refugiados.

"Como os decía, parece que los últimos años carecer de moral, empatía y buenos sentimientos es algo guay", reflexiona Wyoming. El presentador se aventura a dar un consejo: "Intentad ser buenas personas, no os suméis a la moda de estos desalmados".