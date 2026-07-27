'Albares' afirma que España aboga por la desescalada: "Para asegurarnos, vamos a cerrar los rocódromos"

Raúl Pérez y Cristina Gallego se han convertido en el ministro de Asuntos Exteriores y en la ministra de Defensa para ver cómo gestionar la posición de España con respecto a los últimos conflictos internacionales.

El Intermedio recupera este tramo protagonizado por Raúl Pérez, convertido en el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, muy agobiado debido a los conflictos en Oriente Medio. El 'ministro' respondía, primero, a una llamada de Ursula Von der Leyen, a la que decía que España no iba a mandar tropas ni al estrecho de Ormuz "ni a ningún sitio".

"Fuimos los primeros en acuñar el término 'no a la guerra', abogamos por la desescalada, no por la escalada", se justificaba, "de hecho, para asegurarnos, vamos a cerrar los rocódromos, todo es poco por la paz".

'Albares' recibía también una llamada del presidente Pedro Sánchez, al que informaba que había dejado claro a Bruselas muy clara la posición de España, incluyendo su decisión de clausurar los rocódromos. Pero las llamadas no acababan ahí. El 'ministro' recibía una llamada de una compañía telefónica con una oferta.

"Como Yolanda Díaz me haga una inspección me empura"

"José Manuel, tenemos que hablar", le sorprendía 'Margarita Robles'. "José Manuel, céntrate", le pedía la 'ministra', "la oposición nos está poniendo a parir por no ir a la sesión de control, tenemos que sacar un hueco como sea".

El 'ministro' señalaba que para él era imposible ir. "Llevo tantas horas seguidas trabajando que como Yolanda Díaz me haga una inspección me empura". 'Albares' afirmaba que no tenía tiempo de ir al Congreso de los Diputados para ser insultado por Miguel Tellado.

La 'ministra' afirmaba que debían estudiar cómo iban a afrontar que el rey Felipe VI hubiera reconocido que "se hicieron cosas regulinchi en la conquista de América". "Margarita, ¿quién te crees que le escribió el discurso?", respondía 'Albares'.

"¿Crees que ahora que nos hemos abierto a reconocer errores también deberíamos pedir perdón a Tailandia por Frank de la Jungla?", planteaba 'Robles'. "No creo que nos perdonen, llevar esa gorra para atrás con 50 años es delito de lesa humanidad", respondía 'Albares'.

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