Isma Juárez acudía como enviado especial de El Intermedio a la Feria de Abril de Sevilla. El reportero destacaba que, a pesar del calor, se había puesto sus mejores galas para mimetizarse porque aseguraba estar en "el epicentro de la elegancia".

Este trataba de averiguar si la gente se gastaba mucho dinero durante la feria y un sevillano se lo confirmaba, pues le confesaba que pagaba una cuota anual de unos mil euros además de las consumiciones durante la fiesta: "Te puedes gastar fácil entre unos 2.000 y 3.000 euros".

Unas chicas señalaban que "barata no es" y una de ellas admitía en el micrófono de Juárez que "a veces te vienes arriba y, al día siguiente, lloras", a lo que su amiga añadía: "A veces llega cierta hora en la que no sabes lo que te has gastado". Puedes ver el reportaje completo en el vídeo principal de la noticia.