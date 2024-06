Tras los resultados de Sumar en las elecciones europeas, Yolanda Díaz ha anunciado que abandonaba la dirección de la formación política. A pesar de ello, se mantiene como vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo. Para conocer un poco más sobre el porqué de esta decisión, El Intermedio conecta directamente con Cristina Gallego que se convierte en la política gallega.

Wyoming le pregunta primero cómo va a justificar mantener sus cargos como ministra y vicepresidenta. 'Yolanda' responde que "si dejara la vicepresidencia estaría restando, restándole al Gobierno una vicepresidente feminista, de izquierdas y comprometida con las necesidades del pueblo... y un poquito también con las mías, pero poco porque yo siempre pongo por delante el interés de los españoles", contesta.

El presentador quiere saber cómo va a poder representar a la izquierda si no es la líder de Sumar. "No soy líder pero sumo", responde ella. "Pero si no es líder de Sumar, ¿desde dónde suma?", cuestiona Wyoming. "Desde Sumar", responde 'Yolanda'. "O sea, que en suma usted quiere sumar desde Sumar pero sin sumarse a coordinar Sumar", afirma el presentador. "Claro, porque yo desde Sumar sumo no como líder, que ya no sumo, pero sin duda sigo sumando en Sumar", argumenta 'Díaz'.

Sobre su responsabilidad en cuanto a los resultados de Sumar en las elecciones europeas, afirma: "Yo asumo lo que no sumo, lo que sumo no lo asumo porque ya lo he sumado". "Pero si suma y no asume... ¿para qué ha dimitido?", pregunta el presentador. "Para seguir sumando", responde ella.