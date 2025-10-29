Toñi García, perdió a su hija y su marido en la DANA: "No hubo prevención y, posteriormente, hubo una pésima coordinación"

Toñi García perdió a su marido y su hija en la DANA. En este vídeo, recuerda aquel fatídico 29 de octubre y pide responsabilidades políticas para Carlos Mazón, que según ella "ha sido el primero en salir" del funeral de Estado.

El Intermedio conecta con Toñi García, de la Asociación de Víctimas de la DANA 29 de octubre, que en el vídeo sobre estas líneas cuenta cómo ha vivido esta jornada de recuerdo y el funeral de Estado: "Necesitábamos un espacio de recogimiento, de amor, de fraternidad entre todos los familiares de las víctimas y darles un poco de dignidad", afirma.

Toñi señala que el acto se ha visto ensombrecido por la presencia de Carlos Mazón, que ha sido increpado y, al terminar el acto, "ha sido el primero en salir" y "una vez más se ha escondido como una rata".

Toñi recuerda que justo hace un año "estaba desesperada" al no saber nada de su marido y su hija, mientras "las calles eran un mar embravecido" y "un infierno real de destrucción, muerte y oscuridad". Ese día asegura que se desesperó llamando al 112 sin recibir contestación: "Era todo una angustia, una espera y un desaliento", señala.

Más allá de lo que piensa sobre lo que habría pasado si se hubiera mandado el mensaje de alerta hora y media antes, como pedía la Delegación de Gobierno, Toñi pone como ejemplo cómo se actuó ante la DANA del pasado septiembre, con anticipación y sin que hubiera "ningún fallecido".

Por ello, Toñi concluye que aquel fatídico 29 de octubre "no hubo previsión, no hubo prevención y, posteriormente, hubo una pésima coordinación". En este momento, ella y su asociación reclaman saber la verdad de lo que ocurrió, justicia y que se depuren responsabilidades políticas: "Nuestros familiares murieron manchados de barro y Mazón y su Gobierno llevan las manos manchadas de sangre".

