El estremecedor relato de Toñi García tras perder a su marido y a su hija en la DANA: "Intentaron salir y estaban juntos abrazados"

Equipo de Investigación dedica este domingo un programa especial a la tragedia de la DANA. En el mismo se documenta, minuto a minuto, qué sucedió el 29 de octubre de 2024 a través de vídeos grabados por ciudadanos, audios y mensajes, que reflejan la magnitud de la tragedia.

Glòria Serra destaca, en Más Vale Tarde, "lo poco que se han recuperado anímicamente, económicamente y físicamente los escenarios del desastre, como las familias siguen sufriendo" seis meses después. En el documental, también incorporan el testimonio de 23 personas, desde supervivientes a familiares de fallecidos. Uno de ellos es el de Toñi García, que perdió a su marido y a su hija.

Como se puede ver en las imágenes, Toñi cuenta que su hija preguntó si Benetúser se podía inundar. "Le dije que no, que era imposible, porque aquí jamás había pasado nada", cuenta. Como explica, su marido y su hija bajaron al garaje y ella se quedó en el balcón. "De repente entró mucha agua", explicaba, "como si fuera un mar que entra un tsunami".

Ellos no subían del garaje y decidió bajar a buscarlos. "Los coches estaban al fondo, en la pared, los dos juntos", cuenta. Su hija y su marido no estaban en el coche. "Intentaron salir y estaban los dos juntos como abrazados", explica, entre lágrimas, "es una de las cosas que más me duele".

"Este es un testimonio que es imposible escuchar sin estremecerse", expone Serra. Y añade: "No es un programa pensado para hacernos llorar, hemos querido enseñarlo para mostrar que ese dolor sigue vivo pero, lo que nosotros queremos es hacer una reconstrucción casi de forense". "Que nadie piense que esto se hace faltando al respeto a las víctimas y sus familiares", concluye.