Pilar Alegría se convertía en la primera invitada de la sección 'En su salsa' de Thais Villas. La reportera pudo charlar con la ministra de Educación a la vez que elaboraban una fideuá. Thais preguntaba, por ejemplo, como era para la ministra volver a su pueblo "en coche oficial y guardaespaldas". "La gente sabe a lo que me dedico, es muy respetuosa y no están fijándose si he venido en coche oficial", respondía Alegría.

Thais preguntaba si, en alguna ocasión, se había ido de marcha sin avisar. "Bueno, hubo una vez que me invitaron a un concierto en Zaragoza de Rigoberta Bandini", explicaba, "me apetecía tanto que dije sí pero luego me di cuenta que no había dicho nada a nadie". La reportera aprovecha para saber cuál es su canción preferida de la cantante: "'Perra'".

La reportera transmitía su curiosidad por saber cómo funcionan los Consejos de Ministros, si hay algún dulce. Alegría explicaba que siempre hay "unos pequeños cruasanes y churros". "Cuando estaba el ministro Iceta tenía la costumbre de desayunar chocolate con churros", añadía.

Thais aprovechaba para saber si Pedro Sánchez "duerme todas las noches". "Sí, duerme todas las noches". "¿Sabe cómo duerme? ¿Con pijama, sin pijama, en camiseta, slip?", añade la reportera. "Ay, no lo sé, me haces unas preguntas... ¿te digo algo? Duerma como duerma estará muy bien", concluía la ministra.

