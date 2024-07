El Intermedio recupera la entrevista que Thais Villas le hizo a la ministra de Educación, Pilar Alegría, en su sección 'En su salsa'. La diputada se animaba a cocinar una fideuá con la reportera mientras charlaban sobre la política española. Como le contaba Alegría a Thais, cocinar para ella es algo relajante pero no tiene el tiempo que quisiera para hacerlo. "Creo que no se me da mal del todo", afirmaba. Algo que dejaba alucinada a Thais: "¡Vaya tela con la ministra!".

"No he dicho que sea buena cocinera, digamos que me defiendo", añadía Pilar. Thais también quería saber qué alimento no falta nunca en la nevera de la ministra. La diputada tenía muy claro que siempre tiene pepinillos, en vinagre y sabor anchoa.

La reportera también preguntaba cuál es la última cosa "normal" que ha hecho. Pilar, con toda naturalidad, le contaba que antes de la entrevista se había ido a Sumar, al supermercado, a comprar ingredientes para hacer un bizcocho. "¡Me he quedado muerta porque ha dicho que antes de empezar el programa ha ido a Sumar!", le decía Thais.

Esto lleva a Pilar a contarle que ella es del PSOE "de toda la vida". "Me afilié con 20 años y tengo 46", añadía. La ministra cuenta que se afilió por convicción, "venía de fábrica que no de casa", añade, ya que en su casa no había nadie del partido socialista sino que eran "más de derechas". "En mi familia ahora del PSOE al tope", exponía, y hace una confesión a Thais: "Mi madre es la fan numero uno del presidente del gobierno". "Eso se entiende", respondía Villas.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.