Una señora, en contra de que las parejas tengan cuentas separadas: "No ganas libertad sino vicio, vicio y vicio"

Thais Villas plantea a un grupo de mujeres de la tercera edad diferentes cuestiones alrededor de la economía y la gestión del dinero. Descubre sus respuestas en el vídeo principal.

¿Cómo manejan nuestros mayores el dinero? Thais Villas ha dedicado a este tema su sección 'Las edades de Thais', donde ha charlado con varias mujeres de la tercera edad sobre este asunto. La reportera pregunta si recuerdan cuál fue su primer sueldo.

"50 pesetas", responde Loli. Comenzó cuidando a niños y, después, en casas. "Ese sueldo no me daba para nada porque se lo tenía que dar a mi madre", explica. Manoli, por su parte, ganaba 11 duros en una sastrería, es decir, 55 pesetas, "con 11 años que me fui a trabajar". Fina, por su parte, ganaba ocho pesetas al mes. "Ese sueldo se lo cogía mi madre y no sabía que había cobrado", confiesa. Manoli también le daba su sueldo a su madre, algo que hizo, incluso, cuando se iba a casar. "Era la alegría de darles a mis padres todo lo que ganaba", explica.

¿Quién gestionaba el dinero familiar?

En cuanto a su organización familiar, Loli cuenta que su marido le daba a ella todo el dinero y ella lo distribuía. Algo que también hacía Pilar. Loli indica que si ella necesitaba comprarse algo lo podía hacer. "Me he comprado siempre lo que me ha dado la gana", expone.

Tanto Manoli como Fina también eran las encargadas de manejar la economía de su casa. Manoli explica que su marido, al cobrar, se quedaba con algo. Fina recuerda que, en su caso, su marido tenía "un sueldo" ya que todas las semanas ella le daba algo.

Thais les cuenta que muchas parejas tienen cuentas separadas. Así, el hombre y la mujer tienen su propia cuenta y, además, tienen una cuenta en común. "Eso no es ser una familia", se queja Fina, "si tu no te fías de tu marido y tu marido no se fía de ti... no sois una familia".

"No es cuestión de confianza", replica Villas. Para Fina, el tener cuentas separadas implica que cada uno puede gastar lo que quiere y no se entera nadie. "¿Qué adelantas con eso?", se pregunta. "Libertad", le dice Thais. "No, libertad no, vicio, vicio y vicio", replica la señora.

La herencia

Loli y Pilar confiesan que van a dejar poco en herencia, porque no tienen mucho. Francisca, por su parte, quiere fundirse todo antes de fallecer. "Nos ha jorobado...", comenta. Manoli expone que lo que quede será para sus hijos, mientras que Fina no cree que tenga que juntar dinero para que sus hijos lo hereden. "Si sobra, es de mis hijos, pero mientras que yo esté me voy a dar mis caprichos", concluye.

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