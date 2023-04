Thais Villas reconocía que no tenía un nivel de inglés "como para tomar el té en Buckingham Palace sino un relaxing cup of café con leche", pero señalaba que "los idiomas, como la risa, van por barrios". Así que estaba decidida a averiguar qué diferencias en cuanto a los idiomas encontraba entre un barrio rico y uno obrero.

Todas las personas a las que preguntaba en el barrio rico, confesaban que hablaban varios idiomas, en parte, gracias a academias, programas de intercambio o incluso "sin querer", decía un vecino, por haber tenido la oportunidad de haber vivido en distintos países. En el caso de los entrevistados en el barrio obrero, admitían hablar sólo español, pues "había que empezar a trabajar muy pronto y a los 16 ya trabajaba", explicaba una señora.

"Ninguno, el español y mal", reconocía otra vecina del barrio obrero, aunque presumía de haber podido entenderse con personas de otros países con sus frases estrella en inglés: "Where are you from?, para aplicarles el 'tax free' y 'handmade'". "Soy muy fan", declaraba Thais Villas, "porque usted con dos palabras dejaba todo zanjado".

