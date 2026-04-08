Thais Villas aprende qué es un gambito gracias al ajedrecista Marc Barceló

Marc Barceló, el prodigio del ajedrez de nueve años, explica su pasión a Thais Villas y desvela que todavía no ha podido jugar contra sus ídolos: "Me falta más papilla".

Marc Barceló, con solo nueve años, ya es campeón mundial de ajedrez relámpago, un logro impresionante para alguien de su edad. En este vídeo, Thais Villas charla con el joven prodigio sobre cómo comenzó en este deporte y cómo ha llegado a ser un referente en el mundo del ajedrez.

Marc aprendió a jugar gracias a su padre cuando tenía apenas seis años y medio. Un año más tarde ya había ganado su primer trofeo, y pocos meses después se clasificó en segunda posición en el Campeonato de Cataluña de Rápidas.

Durante la entrevista, el joven enseña a Thais algunos conceptos del ajedrez, como el gambito: "Un gambito es cuando tú das material, como un peón o una pieza, a cambio de ventaja en la partida", explica Marc, a lo que Thais responde entre risas: "Yo sé que me estás explicando todo con mucho cariño, pero no estoy entendiendo nada".

La periodista de El Intermedio intenta que Marc amplíe su universo más allá del ajedrez preguntando si destaca en alguna otra disciplina que no sea el ajedrez, como "Minecraft, Pokémon o cosas de su edad". Sin embargo, Marc responde con sinceridad: "No tengo ni idea. Solo me apasiona el ajedrez... y comer".