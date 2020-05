El execretario general del PSOE en el Congreso de los Diputados, Eduardo Madina, recibe a Thais Villas a través de una vídeollamada, para contar cómo está llevando el confinamiento por el coronavirus.

Asegura que, en un primer momento, pensó que el teletrabajo sería "un camino para currar menos, pero es una trampa". Ahora, trabaja para una consultora, pero Thais Villas le recuerda que siempre fue "un político de lo más moderno". ¿Había alguien en la misma sintonía?

"Joan Herrera era muy amigo mio e imagino que de los de ahora Andrea Levy o Íñigo Errejón, seguro que son divertidos para irte de concierto. Me caen muy bien todos", responde el expolítico.

En este punto, la reportera le dice que ha "tenido suerte": "Si te llegan a elegir en las primarias del PSOE, llegas a ganar las elecciones, serías presidente de este país en mitad de la pandemia", le explica, al tiempo que le plantea una pregunta: "¿Cómo hubieses gestionado tú esta situación como presidente del Gobierno?".

"Si me lo describes así, si lo sé no me presento. Yo estaría sin poder dormir y pasándolo realmente mal. Lo que vamos a vivir en términos económicos e impacto social son palabras mayores", dice le político, que desea "la mejor suerte del mundo" al Gobierno para afrontar la delicada situación.

Sobre la relación con su hijo

Madina también ha hablado de todas las actividades que ahora realiza con su hijo, con el que confiesa que ha habido momentos en los que han pasado "poco tiempo juntos por política". Así, cuenta que el pequeño, de 11 años, le "cae súper bien. Es un tipo majo y lo hace muy fácil".

Juntos juegan, están con la play y ven películas, algunas como 'La lista de Schindler', sobre "nazismos y fascismos". "Cuanto antes, como las vacunas", comenta ante la sorpresa de la presentadora, que cree que igual no es la mejor película para su edad.

Por último, Villas le pregunta por "el gran tema que nos deja esta pandemia". "Es el de Ojete Calor con Ana Belén, 'Agapimú'. Estoy a tope, es una canción transversal", dice el exsocialista, al conocer que también es un tema que gusta a Andrea Levy.

Otros momentos destacados

La reportera también ha entrevistado durante el confinamiento a otros perfiles relacionados con la política. Por ejemplo, al periodista Máximo Huerta, que ocupó la cartera del Ministerio de Cultura durante un breve tiempo. Durante su charla pidió "más empatía" con la cultura: "Van a ser los últimos en salir de la crisis y están siendo los más generosos".

En otro programa, la reportera charló con Alberto Rodríguez, de Unidas Podemos, que quiso lanzar un mensaje de unidad frente a la crisis: "Uno necesita protección y cuidados cuando más jodido está".